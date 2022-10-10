الإثنين 10 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 17 طن أرز أبيض

حجب سلع استراتيجية
حجب سلع استراتيجية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 17 طن "أرز أبيض- زيت طعام- سكر حر"- 8160 لتر "زيت طعام" وكذا ضبط 458 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات 25 طن "أسمنت" - 76٫159 طن "دقيق أبيض- مكرونة- سكر- أرز- زيت طعام- لحوم- زيوت سيارات- أسمدة -  أعلاف" - 940 قطعة "مستلزمات طبية"- 12356 عبوة سجائر، وكذا 713 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 10 قضايا دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 190 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -64 قضية توقف عن الإنتاج – 250 قضية متنوعة أخرى.. بمضبوطات 8٫400 طن دقيق بلدى مدعم – 150 رغيف، وكذا ضبط 19 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 10٫371 طن "سكر تموينى"- 51080 لتر مواد بترولية - 23988 إسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات بلغت 136٫930 طن- 51080 لتر مواد بترولية- 8160 لتر زيت طعام - 12356 عبوة سجائر- 940 قطعة مستلزمات طبية- 150 رغيف بلدي مدعم – 23988 إسطوانة بوتاجاز.

سلع استراتيجية أرز أبيض شرطة التموين الجرائم التموينية مديريات الأمن وقطاع الأمن العام

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