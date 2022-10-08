رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.. طرق قراءة عداد الغاز لسداد الفاتورة أكتوبر 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، مع بداية كل شهر، لسداد الفاتورة في موعدها دون دفع غرامات للتأخر أو قطغ الخدمة عنهم، وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.

وفي إطار حرص الدساور على تقديم كافة الخدمات للقراء تستعرض الرابط وخطوات الاستعلام خطوة بخطوة وذلك على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

1) الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروريد"، من هـنـــــــــــــا.

2) إدخال رقم المشترك الخاص بالمستخدم.

3) الضغط على خانة اعرض.

4) تظهر بيانات المستخدم كاملة.

5) يتم إدخال القراءة الحالية وتظهر القراءة السابقة.

ويمكن إدخال القراءة من يوم 1 حتى يوم 20 من كل شهر.

طرق قراءة عداد الغاز لسداد الفاتورة أكتوبر 2022

الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت من هنـــــــــــا

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

- تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الانترنت

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

- يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000727 أو المحمول على رقم 5727.

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

خطوات سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا أكتوبر 2022

كما يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي من المنزل بطرق بسيطة من خلال موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بترويد أيضًا وذلك من خلال الضغط على إدخال رقم المشترك، ثم الضغط على خانة سداد فواتير الغاز، ثم إدخال رقم المشترك كامل مرة أخرى يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي، ثم اختيار طريقة السداد الإلكتروني، ويمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

وسائل سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا أكتوبر 2022

وأوضحت الشركة طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي، التي تشمل:

- الموقع الإلكترونى.

- المحافظ الإلكترونية أبرزها محفظة الفون كاش من البنك الأهلى و محفظة BM من بنك مصر.

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

- ماكينات الدفع الإلكترونى المختلفة مثل فوري ومصاري وأمان وغيرها.

وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122 من أي محمول، أو الاتصال برقم 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضي، ويمكن مراسلة الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع «فيس بوك».