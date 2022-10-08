السبت 08 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تم إسعاف 6 منهم.. ارتفاع مصابي تسرب غاز الكلور بالشرقية لـ10 أشخاص

اسعاف
اسعاف
ads

كشفت مصادر طبية عن ارتفاع أعداد مصابي حادث تسريب غاز الكلور من محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى 10 عمال باختناقات.

وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تم إسعاف 6 آخرين في موقع البلاغ ورفضوا النقل.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بحدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون مركز فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجاري التعامل من قبل رجال الحماية والجهات المعنية.

فيما أسفر ذلك عن إصابة أربعة عمال باختناق نتيجة نتيجة استنشاق غاز الكلور وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

المباحث الجنائية اللواء محمد صلاح الحماية المدنية الاسعافات الأولية تسرب غاز كلور محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

الأكثر قراءة

تردد قناة الوطنية التونسية 2022 وخطوات تنزيلها على الرسيفر

هالاند يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد مباراة مانشستر سيتى وساوثهامبتون

تفاصيل حيثيات الحكم على طالب حرم زملاءه من درجات الرأفة بأسوان

باحثة: المؤتمر الاقتصادي فرصة لإثبات تنوع القطاع ووضع خارطة طريق للاقتصاد المصري

وزير الصحة يبحث إنشاء مركزًا للتدريب ببورسعيد بالتعاون مع إحدى المستشفيات الإيطالية

رئيس نقابة الغزل والنسيج: نقدم كل الدعم للجان النقابية لحل مشكلات العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إعلان زواج.. خطيئتى.. فنجان من الغيب المحوج (قصص قصيرة)

د.كريمة الحفناوى

على أعتاب عالم متعدد الأقطاب

علي سعدة

عناية الله بنا

مؤمن المحمدي

صندوق الشكاوى شمال فى يمين

يسرى عبيد

هل الحرب النووية على الأبواب؟

صفاء النجار

«الحرب فى الشرق».. أن تكتب ليحيا العالم «٢»

سارة شريف

شريك جديد وتهديدات قديمة

ماجد حبته

سد نيريرى.. وذكرى النصر

صور

احتفالات نصر أكتوبر في جامعة الأزهر

تدريب الأهلى بالزى الجديد

توافد كبير على بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال محاولة لتفجير الصراع وجر المنطقة للعنف

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى مخيم جنين

الأيام الحاسمة.. هل تنجح أمريكا فى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان؟