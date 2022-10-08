تم إسعاف 6 منهم.. ارتفاع مصابي تسرب غاز الكلور بالشرقية لـ10 أشخاص

كشفت مصادر طبية عن ارتفاع أعداد مصابي حادث تسريب غاز الكلور من محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى 10 عمال باختناقات.

وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية، فيما تم إسعاف 6 آخرين في موقع البلاغ ورفضوا النقل.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بحدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديدامون مركز فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجاري التعامل من قبل رجال الحماية والجهات المعنية.

فيما أسفر ذلك عن إصابة أربعة عمال باختناق نتيجة نتيجة استنشاق غاز الكلور وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.