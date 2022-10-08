كيفية إجراء تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

بعد ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتعيين الـ 30 ألف معلم يسعى الغير مقبولين لمعرفة إجراءات التظلم على النتيجة للحاق بهذه الوظيفة المنتظرة منذ عدة أعوام لتوقف التعيينات، وقد انطلقت الأمس الجمعة 7 أكتوبر 2022 التظلمات على نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022، والتي تقدم لها أكثر من 54 ألف شخص، واجتاز من بينهم 11990 متقدمًا، أي يتواجد بعض المتقدمين الذين تم استبعادهم.

تظلمات مسابقة التربية والتعليم 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أسباب استبعاد عدد من المتقدمين قد تباينت واختلفت من شخص لأخر لكن أبرز أسباب عدم اجتياز المتقدمين لـ مسابقة التربية والتعليم جاءت كالأتي :

عدم ملاءمة المتقدم للوظيفة.

المستندات المرفقة غير مطابقة لإعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم.

تقدير المؤهل غير مناسب للوظيفة.

عدم تطابق الرقم القومي المسجل مع صورة البطاقة المرفقة.

عدم تطابق محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة المتقدم لها.

هل يوجد تظلمات مسابقة 30 ألف معلم؟

هل يوجد تظلمات مسابقة 30 ألف معلم؟ هذا السؤال يتصدر محركات البحث خلال هذه الأيام ويهتم المعلمين المتقدمين للوظائف بمعرفة الإجابة عنه، ويمكن للمستبعدين بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم التقدم بطلب تظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وبلغ عدد المستبعدين بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم 9453، وتستمر التظلمات متاحة خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى 20 أكتوبر.

إجراءات التظلم على نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

وتأتي إجراءات التظلم على نتيجة مسابقة التربية والتعليم كالتالي:

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بفحص أوراق المتقدمين في مسابقة التربية والتعليم للتأكد من مطابقتها للشروط.

التأكد من صحة الأوراق المتقدمة، إذ تضمنت أسباب عدم قبول أوراق المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم 2022 تسجيل الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين أثناء التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2022 .

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط.

ويتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بإدخال الرقم القومي عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي.

إدخال الرقم القومي الخاصة بـ المتقدم لشغل الوظيفة.

كتابة الرقم الخاص بطلب التقديم الذي يحتفظ به المتقدم.

الضغط على مربع الاستعلام.

استعراض نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم .

أوراق المقبولين فى مسابقة التربية والتعليم 2022

وتأتي الأوراق المطلوب تقديمها للمقبولين بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم كالتالي:

أصل المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

صورة شخصية للمتقدم.

فيش جنائي موجه لـ وزارة التربية والتعليم .

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