الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هنا رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. كشوف أسماء الفائزين

رضا حجازي
رضا حجازي
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أتاحت بوابة الوظائف الحكومية رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم، معلنة أن نتائج مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2022- 2023، سوف تظهر قريبا، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 عن طريق الاستعلام بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، والتي كانت تم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بها في 27 سبتمبر الماضي.

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم الـ 30 ألف معلم 

اعرف موعد النتيجة.. وطريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

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في السطور التالية، تستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي تفاصيل رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم وكيفية الاستعلام عنها .

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم للمتقدمين الاستعلام بالرقم القومي عن النتيجة، من هنــا.

أسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

يزداد البحث بشكل كبير عن كشوف أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 pdf بالرقم القومي من خلال الدخول على:

رابط بوابة الوظائف الحكومية أو من الدخول عبر رابط موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وسوف توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطريقة الصحيحة وخطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022-2023 فور اعتمادها.

يترقب الكثيرون تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 للإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم سنويا، عقب بداية العام الدراسي الجديد منذ أيام حيث أجرى جهاز التنظيم والإدارة من مراحل الاختبارات خلال شهر سبتمبر الماضي بشكل إلكتروني لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويبحث الآلاف من خريجي كليات التربية قسم مرحلة رياض الأطفال الذين تقدموا في المسابقة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة لسد العجز في المدارس الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية حيث تم التقديم في المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويمكن استخدام الرابط (من هنا)  للاستعلام عن أسماء المعلمين الذين اجتازوا المراحل المتقدمة من الاختبارات والتي انتهت في يوم 27 سبتمبر الماضي بإدخال الرقم القومي في الخانات المخصصة لذلك ورقم التقديم والضغط على كلمة استعلام.

ومن المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة عن أسماء مدرسي رياض الأطفال المتقدمين في المسابقة التي أجرتها لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات سد احتياجات المدارس من مدرسين وإداريين ومدرسي نشاط، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم .

الأوراق المطلوبة من عند القبول في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم

عقب الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 يقدم المعلمين المجتازين للاختبارات أوراق التعيين للمدارس المرشحين إليها وهي كالأتي:

  1. أصل المؤهل الدراسي (شهادة التخرج).
  2. صورة من بطاقة الرقم القومي.
  3. أصل شهادة الميلاد.
  4. شهادة الخدمة العسكرية للذكور.
  5. صورة شخصية للمتقدم.
  6. فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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