الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف موعد النتيجة.. وطريقة الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم التي أطلقتها بتعيين 30 ألف معلم  تشغل آلاف المتقدمين هذه الأيام لا سيما بعد انتهاء الاختبارات الخاصة بالقبول في العديد من المحافظات من هنا تتزايد معدلات البحث عن موعد نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم بمختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لسد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022

ويترقب المتقدمون نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، خاصًة مع موعد انتهاء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف مسابقة الـ 30 ألف معلم، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

بوابة الوظائف الحكومية 2022.. الاستعلام بالرقم القومي عن مسابقة وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022

ومن المنتظر إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 خلال شهر أكتوبر القادم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابط.

وتظهر نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 بعد الانتهاء من الاختبارات الإلكترونية التي يجريها جهاز التنظيم والإدارة خلال الفترة من يوم 28 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجاري، حسب التوزيع الجغرافي من واقع محل الإقامة المثبت في بطاقات الرقم القومي لكل متقدم.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2022

وتم الانتهاء من إجراء الاختبارات للمتقدمين بمحافظات: «الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية،  قنا، الأقصر، بنى سويف وأسيوط والشرقية، سوهاج ، كفر الشيخ  ومحافظات القناة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد تلاها دمياط والفيوم 20 سبتمبر.

واستمرت الاختبارات في المنيا يومي 21 و22 سبتمبر، ثم بمحافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر ومطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر واختتمت الاختبارات في محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر.

نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

وتركز المرحلة الأولى من مسابقة التربية والتعليم 2022 على تخصصات رياض أطفال ومعلم مساعد للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بشرط توافر المهارات العامة والتخصصية المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

وفي حالة اجتياز عدد كبير اختبارات القبول بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 على نحو يفوق الأعداد المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة في المرحلة الأولى من مسابقة التربية والتعليم 2022، سيتم الرجوع إلى معايير أخرى للمفاضلة بينهم على رأسها:

تاريخ الحصول على المؤهل والتقدير العام النهائي.

سن المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2022.

البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها.

وغيرها من المزايا الإضافية التي تعزز فرصة المتقدم بـ نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 في اختياره بين الـ 30 ألف معلم للعام الدراسى الجديد 2022-2023.

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رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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