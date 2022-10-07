الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول الأوروبية

كورونا
كورونا
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سجلت كندا 8558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و120 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و297 ألفا و151 إصابة، والوفيات إلى 45 ألفا و606.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 90 مليونا و213 ألفا و748 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كما سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 ألفا و995 إصابة و81 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 10 ملايين و275 ألفا و165، والوفيات إلى 15 ألفا و330.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 63 مليونا و280 ألفا و978 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن. 

ويُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وسجلت بريطانيا 62 ألفا و421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و345 حالة وفاة، مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و956 ألفا و680، والوفيات إلى 208 آلاف و256.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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