أخبار حالة الطقس اليوم 7-10-2022| درجة الحرارة فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس انخفاض اخر للحرارة خاصة على السواحل الشمالية، كما سجلت الرطوبة تراجع جديد، مع نشاط ملحوظ للرياح، كما تتهيأ فرص سقوط أمطارعلى بعض المناطق، وتعرض “الدستور” في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين، دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون حار لحار جدآ على باقي الانحاء نهاراً، لطيف لمائل للبرودة شمالا ومعتدل جنوباً ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، وعن حالة الطقس في هذا التوقيت تتهيأ فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة متفرقة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا قد تمتد خفيفة متفرقة لمناطق متفرقة من وسط الدلتا والله اعلم.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر، حيث تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وتراجعت معدلات الرطوبة حيث سجلت نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية 76%، الرطوبة في الدلتا والقاهرة 70، والرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 50 ٪؜، والرطوبة في جنوب الصعيد 15 %.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغري | العظمي

القاهرة 19° 29°

القليوبية 19° 29°

الجيزة 20° 29°

السلوم 20° 24°

مطروح 22° 25°

العلمين 21°. 25°

واحة سيوة. 20° 26°

الإسكندرية 21° 25°

البحيرة 20° 28°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 20° 26°

رفح 19° 26°

الدقهلية 18° 29°

الغربية 19° 30°

الشرقية 20° 30°

المنوفية 20° 29°

الاسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب. 20°. 29°

السويس. 20° 30°

فايد. 21°. 30°

نخل 17° 26°

سانت كاترين. 15 ° 24°

شرم الشيخ. 22° 32°

الطور. 20° 33°

راس سدر 22°. 34°

ابو زنيمة. 21°. 31°

ابو رديس. 20°. 31°

دهب. 21°. 35°

نويبع. 22°. 34°

زعفرانة. 20°. 28°

رأس غارب. 20°. 29°

الغردقة. 21° 29°

سفاجا. 20°. 29°

مرسى علم 23° 31°

بورغالب. 22°. 31°

القصير. 23°. 29°

رأس بناس. 23°. 33°

شلاتين. 20° 32°أبورماد. 24°. 35°

حلايب. 23° 35°

راس حدربة. 23°. 35°

الواحات البحرية. 20°. 26°

الفرافرة. 20°. 28°

الدخلة. 22°. 28°

الخارجة. 23°. 29°

الفيوم. 19° 29°

بنى سويف 19° 29°

المنيا. 21° 30°

أسيوط. 22° 32°

سوهاج. 23° 33°

قنا. 24° 35°

الأقصر. 23° 37°

إدفو. 24°. 37°

أسوان. 23° 38°

الوادى الجديد. 23° 32°