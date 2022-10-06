الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من نظيره التونسى للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، اتصالاً تليفونياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، قدم خلالها التهنئة إلى الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس التونسي إن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

من جانبه، عبّر الرئيس السيسي عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنياً لتونس الشقيقة، حكومةً وشعباً، كل تقدم وسلام وازدهار.