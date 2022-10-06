الخميس 06 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 6-10-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استمرت أسعار الذهب في التراجع المستمر لأكثر من أسبوع على التوالي بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية منذ أسابيع قليلة قبل إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، وكانت أسعار الذهب عيار ٢١ قد اقتربت من تسجيل ١١٤٠ جنيهًا للجرام.

وبدأت أسعار الذهب في الأسبوع الجاري في التراجع المستمر حتى وصلت أسعار الذهب عيار ٢١ لنحو ١٠٧٧ جنيهًا للجرام، مع الخسائر المتكررة التي حظي بها سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم 

وبلغت أسعار الذهب عيار 24   للبيع 1,219 جنيه والشراء 1,23 جنيه، و عيار 22   بيع 1,118 جنيه شراء 1,128، و عيار 21 بيع 1,067 جنيه شراء 1,077جنيه. 

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أسهم أوروبا تتراجع وسط اضطرابات سعر الفائدة ومخاوف الركود

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استقرار سعر السكر الأبيض اليوم

  وبلغت أسعار الذهب عيار 14 للبيع 711 جنيهًا مصريًا، والشراء 718 جنيهًا، وبلغت أسعار الذهب عيار 12 للبيع 610 جنيهات والشراء 615 جنيه.

وبلغ سعر الأونصة  للبيع 37,924 جنيه والشراء 38,280 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب للبيع 8,536 جنيه والشراء 8,616 جنيه، وسعر كيلو الذهب للبيع 1,219,429 جنيه والشراء 1,230,857 جنيه.

استمرار عدم استقرار أسعار الذهب عالمياً بسبب رهانات الفيدرالي الأمريكي

 

سعر الذهب في سوق المال 

  • بلغت أسعار الذهب عيار 24: 1,081 جنيه.
  • سعر الذهب :  22  990.87 جنيه .
  • أسعار الذهب عيار 21: 945.84 جنيه.
  • أسعار الذهب عيار 18:810.72 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 14: 630.55 جنيه .
  • سعر الذهب عيار 12: 540.47 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 9: 405.35 جنيه.
  • أسعار أوقية الذهب: 33,617 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 7,567 جنيه.
  • أسعار كيلو الذهب: 1,080,937 جنيه.

سعر الذهب العالمي 

واستمر تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 1.25% أو ما يعادل 24 دولار في الأوقية نزولًا إلى مستويات قرب الـ 1705 دولار للأوقية.

وفي المقابل تراجعت العقود الفورية للذهب إلى مستويات قرب الـ 1700 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب عيار ٢١ سعر الذهب عيار 18 سعر الجنية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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