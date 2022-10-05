الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يستدرج طفلاً ويهتك عرضه فى «بقالة» بالدقهلية

جريدة الدستور
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اتهمت سيدة طالباً باستدراج طفلها والاعتداء عليه جنسياً في محل بقالة بقرية الأورمان في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز طلخا بتحرير (ح. ف) 35 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بقرية الأورمان محضراً تتهم فيه (إبراهيم. أ. أ) 13 عاماً، طالب بالصف الأول الإعدادي، باستدراج نجلها (سامر)، 6 أعوام، إلى محل البقالة الخاص بوالده وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

محافظة الدقهلية قرية الأورمان محل بقالة التعدي عليه جنسي ا طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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