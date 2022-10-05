الأربعاء 05 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ذبحا فى النزهة لـ 5 ديسمبر

جريدة الدستور
ads

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهم بذبح زوجته في منطقة النزهة، لجلسة 5 ديسمبر؛ لمرافعة الدفاع.

ظهر المتهم داخل قفص الاتهام يرتدي الزي الأبيض، ولا تبدو عليها علامات الندم على فعلته، بعدما أقر أمام جهات التحقيق، بأنه ارتكب الواقعة بعد اعتراف زوجته المجني عليها، بتعدد علاقاتها بالرجال، وأنها تنوي الطلاق منه، ما جعله يقدم على ذبحها، وطعنها 8 طعنات.

وكانت شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل بشعة، بعدما أقدم "ح. م"، البالغ من العمر، 43 عاما، على قتل زوجته، وتدعى رباب، 40 عاما؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي المنطقة النزهة.

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة بمسكنها الكائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات، جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة تأجيل المتهم ذبح منطقة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عودة روح أكتوبر

الأكثر قراءة

ذا صن: رئيسة وزراء بريطانيا ستحضر مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ

تدشين تعاون مصرى روسى فى مجال الآثار مع عالم المصريات زاهى حواس

رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الفرص الواعدة في مصر أمام مجتمع الأعمال بالبرتغال

جامعة أسيوط تنفيذ مبادرة «أطفال علماء لمستقبل أفضل» مع البحث العلمي والتكنولوجيا

زيادة جديدة.. ارتفاع أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5- 10- 2022

إحالة رئيس مجلس إدارة بالإسكان التعاوني للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

بنات الأصول

إبراهيم داود

عن الأذان.. والعبور العظيم والشيخ محمد أحمد شبيب

ماجد حبته

أكتوبر.. إرادة وطن

أميرة عبد الكريم

أكتوبر رحلة النسوة ما بين الإسراء في الجبهة حتى معراج القضاء

محمد رفعت

حوار في عيد النصر العظيم

جلال حمام

جمهورية جدبدة من لحم ودم

محمد المعموري

مصر بين 3 يوليو و6 أكتوبر.. نصر وبناء

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

شهادة جندى إسرائيلى عن حرب أكتوبر: صدمنا الهجوم ولم أقاتل كما يجب

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بجهود دولية لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية