تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ذبحا فى النزهة لـ 5 ديسمبر

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهم بذبح زوجته في منطقة النزهة، لجلسة 5 ديسمبر؛ لمرافعة الدفاع.



ظهر المتهم داخل قفص الاتهام يرتدي الزي الأبيض، ولا تبدو عليها علامات الندم على فعلته، بعدما أقر أمام جهات التحقيق، بأنه ارتكب الواقعة بعد اعتراف زوجته المجني عليها، بتعدد علاقاتها بالرجال، وأنها تنوي الطلاق منه، ما جعله يقدم على ذبحها، وطعنها 8 طعنات.



وكانت شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل بشعة، بعدما أقدم "ح. م"، البالغ من العمر، 43 عاما، على قتل زوجته، وتدعى رباب، 40 عاما؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي المنطقة النزهة.



وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة بمسكنها الكائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة ربة منزل مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات، جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.