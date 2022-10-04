شاب يطعن عمه فى الرقبة بسبب خلافات الميراث فى الشرقية

سدد شاب طعنات مميتة إلى عمه موظف بالمعاش حتى فارق الحياة نتيجة طعنة نافذة بالرقبة، بسبب خلافات على الميراث في مركز فاقوس بالشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس، بوصول موظف بالمعاش ٧٢عاما مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالراقبة، وتبين من التحريات مقتل موظف بالمعاش ٧٢عاما بطعنة نافذة بالرقبة، بسبب خلافات على تقسيم منزل مع شقيقه، فتعدى عليه نجل شقيقه.

تم القبض على المتهم فلاح ٣٤عامًا، وتبين أنه ابن شقيق المجنى عليه، وتم ضبط والده والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى للوقوف على سبب وظروف وملابسات الوفاة وبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة وعما إذا كانت تلك الإصابة هى المتسببة فى الوفاة، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.