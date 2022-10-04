إيطاليا تسجل 60 وفاة و58 ألفًا و885 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، عن تسجيل 58 ألفًا و885 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و60 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 22 مليونًا و602 ألف و840 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 177 ألفًا و257 وفاة.

وذكرت أنه تماثل للشفاء 35 ألفًا و350 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 21 مليونًا و933 ألفًا و772 حالات.

وأضافت أن إجمالي الفحوصات بلغ 247 مليونًا و525 ألفًا و943 فحصًا، بعدما تم إجراء 293 ألفًا و96 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت إيطاليا أمس، تسجيل 14 ألفًا و703 إصابة جديدة بكورونا في أرجاء البلاد، و47 وفاة مرتبطة بالوباء، إضافة إلى 14 ألفًا و269 حالة تعافٍ.

إصابات كورونا حول العالم

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم حاجز 618 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 618 مليونا و11 ألفا شخصا.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و546 ألفا و721 حالة وفاة.

الوضع الصحي للوباء

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19" انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع حاليا أفضل من أي وقت مضى.

وأشار مدير المنظمة في مؤتمر صحفي مصغر عقده في جنيف، إلى أنه مع ذلك، تحتاج البشرية إلى عدة أعوام للتغلب نهائيًا على "كوفيد-19".

ووفقًا لإحصائيات المنظمة، سجلت في العالم خلال الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الماضي حوالي 9800 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19"، والآن انخفض عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي المستجد خلال أسبوع في جميع مناطق العالم- في شرق البحر المتوسط بنسبة 46 بالمئة وفي إفريقيا ومناطق غرب المحيط الهادئ بنسبة 27 بالمئة.

ولفت مدير المنظمة، إلى أن عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" لا تزيد علي 10 بالمئة من ذروتها في يناير عام 2021 ويقول "نحن في الوقت الحاضر في وضع أفضل من أي وقت مضى".