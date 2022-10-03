انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل أثناء صيده الأسماك فى الجيزة

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل أثناء صيده الأسماك بنهر النيل في الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بمصرع عامل في الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملًا أثناء صيد الأسماك برفقة صديقه، اختل توازنه وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.