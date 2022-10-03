الإثنين 03 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل أثناء صيده الأسماك فى الجيزة

جثة
جثة
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طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل أثناء صيده الأسماك بنهر النيل في الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بمصرع عامل في الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملًا أثناء صيد الأسماك برفقة صديقه، اختل توازنه وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تحريات انتداب الطب الشرعي عامل صيده الأسماك الجيزة

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