الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الأمريكى يقبل النظر فى دعاوى تطعن فى حصانة شركات التكنولوجيا

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
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وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، على النظر في دعويين تطعنان بالحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى وعدم مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، في قرار يتوقع أنه تكون له تداعيات بعيدة المدى.

الدعوى الأولى التي قبلتها المحكمة العليا رفعتها عائلة الشاب الأمريكي نوهيمي جونزاليس الذي كان من ضمن 130 شخصا قُتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش في باريس عام 2015.

وتزعم الدعوى أن شركة جوجل انتهكت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي من خلال عرض مقاطع فيديو لتنظيم داعش على موقع يوتيوب الذي تملكه تحرض على العنف.

وجاء في الدعوى أن "خدمات جوجل لعبت دورا أساسيا وفريدا من نوعه في تطوير صورة تنظيم داعش ونجاحه في تجنيد أعضاء من جميع أنحاء العالم، وفي قدرته على تنفيذ الهجمات".

قانون آداب الاتصالات

بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996، لا تعتبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك وتويتر ناشرة، وهي ليست مسؤولة أمام القانون عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وقضت محكمة ابتدائية في دعوى جونزاليس، بأن جوجل تتمتع بالحماية القانونية بموجب القسم 230 الذي يزعم مؤيدوه أنه ضروري لحماية حرية التعبير على الإنترنت.

مع ذلك تعرض القسم 230 لهجوم من قبل الديموقراطيين والجمهوريين على السواء، حيث يزعم المشرعون الديموقراطيون أن شركات التكنولوجيا تروّج لخطاب الكراهية اليميني المتطرف، بينما يزعم اليمين أنه يسمح للشركات بفرض رقابة على الأصوات المحافظة.

ومن بين أولئك الذين انتقدوا القسم 230 الرئيس السابق دونالد ترامب الذي تم حظره على تويتر وفيسبوك بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 شهر يناير عام 2021.

والدعوى الثانية التي قبلتها المحكمة العليا تتعلق باتهام تويتر بالتحريض على الإرهاب، وقد رفضت محكمة أدنى الحكم فيما إذا كانت المنصة تتمتع بحماية قانونية بموجب القسم 230.

المحكمة العليا الأمريكية دعاوى طعن قبول حصانة شركات التكنولوجيا جوجل تويتر الحصانة القانونية نوهيمي جونزاليس داعش

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