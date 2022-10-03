الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر فى تزوير مستندات بشبين القناطر

المحكمة
المحكمة
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عاقبت محكمة جنايات بنها، في حكمها الصادر مساء اليوم الإثنين، متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة شقيقه، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وإيصالات أمانة، وتبديد مبالغ مالية، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16755 لسنة 2022 جنح مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 1663 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ح"، وشقيقه "محمود ع ح"، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية في أوراق 13 قضية، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ارتكبا تزويرًا في محررات آحاد الناس، وهي إيصالات الأمانة سند القضايا سالفة البيان، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن أثبتا بها على خلاف الحقيقة استلام المجني عليهم مبالغ مالية على سبيل الأمانة من آخرين حسني النية وذيلاه بتواقيع عزاها زورًا للمجني عليهم سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملا المحررات المزورة المار بيانها، فيما زور من أجلها بأن قدماها للموظف المختص للاحتجاج بصحة ما دون بها مع علمهما بتزويرها مرتكبين الجريمة المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.

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