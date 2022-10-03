تأجيل محاكمة الأشقاء الثلاثة في قتل شقيقين بـ«عقيقة» بالجيزة

أجلت الدائر 33 بمحكمة جنايات الجيزة، الاثنين، أولى جلسات محاكمة ثلاثة أشقاء "تجار مخللات" متهمين بقتل شقيقين في قضية "معركة الإمام الغزالي" بإمبابة، إلي جلسة 7 نوفمبر الجاري لسماع شهود الإثبات.

اعترف المتهمين الثلاثة "ياسر وحسن وسامح" ـ أشقاء ـ بقتل المجني عليهما "أحمد وإسلام"، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء خلال حضورهم "عقيقة مولود" بسبب خلاف على مبلغ مالي "شراكة محل مخللات".

وترجع أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي مفاده بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أسرتين في منطقة المنيرة الغربية وقوع قتلى وجرحى.

وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ مكان الواقعة، وتبين وجود جثتين "أحمد وإسلام" شقيقان، نقلتهما سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لكشف ملابسات القضية واستخراج تصريح الدفن عقب الصفة التشريحية.

وتحريات الأجهزة الأمنية، بينت أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات مالية على شراكة محل مخللا" ابني كان مسلفهم فلوس وبياخد منهم أرباحها وطالبهم بيها علشان فرح أخوه على العيد. وفضلوا يمطالوا عشان ميدفعوش".