ضبط تشكيل عصابى يروج «حشيش وأفيون» فى سوهاج

تمكن ضباط مباحث سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من بينهم ربة منزل، بحوزتهم 11 طربة حشيش وكيلو ونصف من ذات المخدر وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 250 جراما، وفرد روسي، و3 طلقات وفرد خرطوش.



ترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 3 عاطلين وسيدة من مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



بعرض المعلومات على محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحري عنهما.



وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفني المشنب، رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، والعقيد طارق أبو سديرة، مفتش مباحث المركز، قيام "محمد . ط . م" وشهرته الكوك عاطل ويقيم بناحية قرية ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج مسجل شقى خطر مخدرات والسابق اتهامه في عدد من القضايا، ونجله "محمود . م . ط" عاطل يقيم بذات العنوان.

و"سمية. م. ع. ع" ربة منزل، زوجة الأول، "خيرى. ط"، شهرته خيرى الكوك عاطل ويقيم بذات العنوان والسابق إتهامه في العديد من القضايا، "عريان . خ"، شهرته فارس، "أحمد. م. أ. م"، شهرته الإرهابي.



عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع المكافحة بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط مركز سوهاج الجديدة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية أسفرت عن ضبط المتحري وبحوزتهم 11 طربة حشيش ماركة بسكوته وكمية مجزئة وزنت 1500 جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت حوالى 250 جرام وفرد روسي محلي الصنع و3 طلقات وفرد خرطوش، و3 طلقات لذات العيار و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي 4220 و6 هاتف محمول و2 دراجة نارية دون لوحات.



تم ضبط المذكورين حال مداهمة مسكنهم والدولاب الخاص بهم دائرة مركز سوهاج وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار والسلاحان الناريان والذخائر والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والتقطيع لإعداد المخدر والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجتان للتنقل والتوزيع.

تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.