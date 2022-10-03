الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مستشفى الأمراض النفسية يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل «فتاة الشرقية»

سلمى
سلمى
ads

أثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى للمتهم بقتل سلمى "فتاة الشرقية"، وأنه مسئول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

عقدت الجلسة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمحاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الزقازيق».

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية الشهر الماضى لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لايداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته  للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

مستشفى الأمراض العقلية جنايات الزقازيق فتاة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الوطنى بدأ بالفعل

الأكثر قراءة

وزير البترول يفتتح محطة وقود «أوازيس» الجديدة

باحث عراقي يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات جلسة مجلس الأمن الدولي حول العراق

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

الحقيقة الكاملة لفصل الطلاب المسيحيين عن المسلمين داخل مدرسة فى شبرا الخيمة

تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة فى العجوزة

ننشر المصروفات الدراسية المدارس الحكومية 2022-2023 وطرق سدادها بالتقسيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

أحمد الصغير

الإعجاز المصرى فى أكتوبر كما وصفه الإسرائيليون عام 1974 (2)

محمود خليل

العملاق النائم

رشا عبدالمنعم

«كل حاجة حلوة».. تذكرة لحب الحياة

محمد العسيري

موسم المدارس.. أجمل ما فينا ولادنا

ماجد حبته

الزحف الثانى إلى روما!

إسراء شوقي

روسيا وأوكرانيا.. ما القادم؟

حسين دعسة

توماس فريدمان يرى روسيا الفاشلة ولا يرى نتائج الحرب!

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية