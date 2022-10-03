مستشفى الأمراض النفسية يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل «فتاة الشرقية»

أثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى للمتهم بقتل سلمى "فتاة الشرقية"، وأنه مسئول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

عقدت الجلسة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لمحاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الزقازيق».

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية الشهر الماضى لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لايداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.