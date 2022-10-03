الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يصل الوادي الجديد للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد ومحافظ مطروح
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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأثنين إلى محافظة الوادى الجديد للمشاركة فى احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وكان في استقباله اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


أشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الإستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عالي من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.


ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد المشاركة في ماراثون الدراجات من قرية جرمشين إلي نادي الهجن، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وافتتاح وتفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، حضور مهرجان الهجن الدولي وتفقد المعرض البيئي، بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه بالصالة المغطاة، وتُختتم بتفقد معرض التمور الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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