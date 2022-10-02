الأحد 02 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى الإقليمى

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث تصادم سيارة سوزوكي بميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمى بعد كارتة حلوان بـ5 كيلو اتجاه السويس، أدى إلى إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالكشف تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبذل رجال الإسعاف مجهودا كبيرا في سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الكاملة حرصا على أرواحهم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على سائق السيارة الميكروباص للتحقيق معه.

حادث تصادم سيارة سوزوكي المستشفى غرفة عمليات الإدارة العامة الطريق الدائري الاقليمي رجال المرور

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