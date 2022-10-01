السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

مجلس القضاء الأعلى يهنئ قضاة مصر بعيدهم ويشكر الرئيس لترسيخ دعائم استقلاله

المستشار محمد عيد
المستشار محمد عيد محجوب
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تقدم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، بالتهنئة إلى جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمناسبة العام القضائى الجديد.

وقال بيان صادر عن المجلس، إن المستشار محمد عيد محجوب وجه التهنئة إلى جموع القضاة، ويسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير والبركات، ودعمهم فى تحقيق رسالة القضاء السامية متطلعا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويتوجه بالأصالة عن نفسه وعن جموع رجال القضاة والنيابة العامة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه كل الوسائل المؤدية إلى العدالة الناجزة وترسيخ دعائم استقلال القضاء.

مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض

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