تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «الزوج المنتحر» ببولاق الدكرور لـ 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سامية.ع وشقيقتها بدور، وهلال.ا، بتهمة قتل زوج الأولى وتعذيبه في بولاق الدكرور، إلى جلسة 5 أكتوبر الجاري؛ للمساعدات الفنية.

وقالت "س.ع" المتهمة بقتل زوجها رفقة عشيقها بعد تعذيب زوجها، إن منذ عامين قمت بترك منزل الزوجية وتوجهت لمحافظة الإسماعيلية وتركت زوجي وأطفالي، حيث قام زوجي بالاستعانة بصديق الأسرة هلال.ح، للتوجه لمحافظة الإسماعيلية للتوسط بيننا للحل بيننا إلا أنني رفضت في بداية الأمر، وأثناء تلك الفترة نشأت قصة حب محرمة بيني وبين الوسيط تطورت إلى علاقة أثمة.

خططت الزوجة بالاشتراك مع عشيقها للتخلص من الزوج، حيث قيداه بالحبال، وتعرض لوصلة تعذيب داخل منزل الزوجية من أجل إجباره على طلاقها، الأمر الذي اضطره إلى إلقاء نفسه من البلكونة أمام المارة بوسط الشارع.