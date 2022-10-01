أخبار فاتتك| تحذيرات من أزمة غذاء عالمية.. و«الكوليرا» ينتشر بسبب التغيرات المناخية

شهد صباح اليوم السبت، عددًا من الأخبار المهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والفنية، وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز هذه الأحداث من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

14 مصابا في انقلاب «ميكروباص» ببني سويف

أصيب 14 عاملاً، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نزلة أبو صالح.. اضغط هنا

لخلق أجواء آمنة للطلاب.. انتشار شرطي بمحيط المدارس في أول يوم للدراسة

انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط المدارس في أول يوم للدراسة، ووضعت الأجهزة الأمنية خططا تعتمد على الانتشار الشرطي بمحيط مجمعات المدارس، والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يهنئ جورجيا ميلونى على فوز حزبها في الانتخابات العامة بإيطاليا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.. اضغط هنا

اليوم.. بدء صرف السلع التموينية للمواطنين بالدعم الاستثنائي لشهر أكتوبر

تبدأ اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، البالغ عددها 40 منفذًا، صرف سلع شهر أكتوبر، متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة.. اضغط هنا

اليوم.. بدء صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلي

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات أكتوبر اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلي، كما تستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات سبتمبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.. اضغط هنا

«غازبروم» الروسية تبدأ إصلاح الضرر في أنابيب «السيل الشمالي»

قال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، بدأنا البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق، وذلك حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية.. اضغط هنا

الرئيس اللبناني يتسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي حول ترسيم الحدود

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.. اضغط هنا

للمرة السادسة.. جيش بوركينا فاسو يطيح بالرئيس بول هنرى داميبا

للمرة الثانية خلال عام، أطاح جيش بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، بالرئيس بول هنرى داميبا.. اضغط هنا

بسبب تغير المناخ.. مخاوف عالمية من انتشار الكوليرا الفتاك

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء العالم بسبب تداعيات تغير المناخ، لاسيما مع تسجيل عدد غير قليل من الدول عن تفشي هذا المرض.. اضغط هنا

صندوق النقد يحذر من أزمة الغذاء العالمية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي شهدها العالم في 2008، مشيرًا إلى أن هناك 345 مليون شخص الآن يواجهون نقصًا يهدد حياتهم، كما أن الدول الـ48 الأكثر عرضة لنقص الغذاء تواجه حاليا زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023.. اضغط هنا