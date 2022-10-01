السبت 01 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. بدء صرف معاشات أكتوبر من ماكينات الصرف الآلى

صرف معاشات
صرف معاشات
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، كما تستمر الوزارة اليوم في صرف معاشات سبتمبر الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجاري، حيث أشارت إلى انتظام الصرف بعد دخول أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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