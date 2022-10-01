الرئيس السيسى يهنئ جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة بإيطاليا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أضاف: أتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.