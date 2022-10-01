السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 14 إثر تصادم سيارتي «ميكروباص» بالطريق الصحراوي بني سويف

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين ميكروباص
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 وقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، أدى إلى إصابة 14 مواطنا، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل أبو صالح، في نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 14 مواطنا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

  انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصي 8 من المصابين، وجميعهم مقيمون بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة.

بينما رفض 6 من المصابين النقل إلى المستشفى، وتم أخذ إقرار عليهم بذلك، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بداخل المستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

حادث تصادم المستشفى سيارات الإسعاف محافظة بني سويف سيارتين ميكروباص اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف

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