الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الانتهاء من عمليات تبريد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالغربية

حريق
حريق
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انتهت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم الجمعة، من عمليات التبريد عقب إخماد حريق هائل اندلع في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية.

لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بقرية الراهبين.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في مصنع بلاستيك على مساحة 6 قراريط، تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران مرة أخرى.

الحماية المدنيه بالغربيه السيطرة على النيران اللواء محمد عمار مدير بمحافظة الغربية شرطة النجدة سيارات إطفاء دون وقوع إصابات

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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