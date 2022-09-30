الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حلف شمال الأطلسي يندد بضم روسيا لـ4 مناطق في أوكرانيا

الامين العام لحلف
الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرج
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ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، مساء اليوم، بضم روسيا 4 مناطق في أوكرانيا، مؤكدا أن الحلفاء لن يعترفوا أبدا بأن هذه الأراضي تشكل جزءا من روسيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعدما وقع الرئيس فلاديمير بوتين رسميا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك (شرق) وزابوريجيا وخيرسون (جنوب): «من حق أوكرانيا استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة، وسندعمها لتواصل تحرير هذه الاراضي».

وشدد على أن هذا الضم للمناطق الأربع غير قانوني وغير شرعي، كما نوه ستولتنبرج بأن استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا ستكون له «تداعيات خطيرة».

أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرج ضم مناطق أوكرانية روسيا تنديد

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