في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي وريثة عرش الإغراء بالسينما العالمية (صور)

تتمتع بمواصفات الجمال والإثارة منذ بدايتها في السينما، وتم تصنيفها كواحدة من أكثر الشخصيات النسائية إغراءًا في السينما من خلال مجلة إمباير.

واحتلت أيضا المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقًا لمجلة "ask man"، فمهما تقدمت في العمر فهي تحافظ على بشرتها وجمالها ورونقها، هي الإيطالية مونيكا بيلوتشي التى تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 اليوم وريثة عرش الإغراء في السينما العالمية خلال العقود الثلاث الماضية.

بخلاف تمتعها بالجمال فهي تمتلك موهبة لا خلاف عليها كما أنها تجيد العديد من اللغات في سبتمبر 2012 وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم الإيراني موسم وحيد القرن في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، أعلنت بيلوتشي بإنها قادرة على التكلم بأربعة لغات الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، والقليل من الفارسية.

كانت في عمر الـ16 عندما وقفت مونيكا أمام الكاميرا لأول مرة من خلال عرض أزياء لدفع رسوم دراستها في القانون، حيث لم تستمر طويلًا في هذا المجال وفضلت التفرغ لعروض الأزياء، ومن ثم انتقلت لميلانو ووقعت العديد من العروض مع أكبر الشركات هناك لامتلاكها المؤهلات التى ترشحها لهذا وبقوة.

- العمل مع علامات تجارية عالمية

"ديور ، دولتشي آند جابانا وفرينش إيلا" وغيرها من الماركات العالمية، تعاونت معها مونيكا في بداية التسعينيات تلقت العديد من دورات التمثيل لصقل موهبتها ومهارتها وظهرت في عدة أفلام كأدوار ثانوية، وترشحت عقب ذلك لجائزة سيزار لأفضل ممثلة مساعدة، وساعدها معرفتها للغات عديدة أن يتم ترشيحها للعديد من الأدوار المهمة حيث ظهرت فيها تتحدث بهذه اللغات المختلفة.

وفي عام 2003 فازت بجائزة النقابة الوطنية الإيطالية كأفضل ممثلة مساعدة وفي عام 2005 فازت بجائزة جولدن جلوب الأوروبية.

ووفقًا لموقع"latestlyk"، أوضح في تقرير الإطلالات الأكثر جاذبية لمونيكا خلال تواجدها على السجادة الحمراء ، حيث تتمتع باختيارات مختلفة وجذابة في آن واحد من اختيار الزي الكلاسيكي على السجادة الحمراء إلى التمسك باللون الأحمر المعتاد فهي في كل مرة تطل على السجادة الحمراء نجدها مختلفة وتشع طاقة وحيوية بإختيارها المناسبة لها فلا تخيب ظن محبيها في اختيارات فساتين تحمل قدر من الجاذبية.