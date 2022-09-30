رئيس مدينة الواسطى يشرف على إزالة معوقات تطوير طريق «القاهرة- أسيوط»

واصلت الوحدات المحلية في بني سويف جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى، إزالة معوقات أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق "القاهرة- أسيوط" الزراعي بنطاق المدينة، والتي من ضمنها نقل وترحيل الأعمدة الكهربائية لنهاية جانبي الطريق، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة، وتمهيد وتسوية مطلع الكوبري العلوي من شارع أحمد عرابي أسفل الكوبري، فيما واصلت الوحدة رفع القمامة والمخلفات بدائرة المركز والتي أسفرت عن توريد 110 أطنان مخلفات لمصنع التدوير.

ومن ناحية أخرى تفقدت لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية،أمس الخميس، عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية والتي شملت الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بكفر أبجيج التابعة لمجلس قروي قمن العروس، والوحدة الاجتماعية ومكتب التموين ووحدة الطب البيطري ومركز الشباب بقرية الميمون، وذلك للوقوف على توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة تقديمها، كما تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف للعاملين، لمتابعة الانضباط الإداري، فضلا عن الاطمئنان لحالة النظافة العامة بتلك القرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.