انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة فى العياط

انتدبت نيابة الجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العياط، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة العياط دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.