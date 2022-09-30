الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سعر الدولار اليوم 30-9-2022 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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واصل الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم ليصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، ومن المتوقع أن يستقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم وغدًا السبت نظرًا للاجازة الأسبوعية للبنوك المصرية والتي تتوقف فيها التعاملات.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم 30-9-2022 في البنوك المصرية:

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

  • بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع.

 

  • سعر الدولار في البنك الاهلى المصري 19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

 

  • وصل سعر الدولار في بنك مصر  19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع في سعر الدولار.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس أقل مستوى للشراء  مسجلًا الدولار 19.44 جنيه، وسجل الدولار سعر 19.54 للبيع في سعر الدولار.
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سعر الدولار اليوم في مصر 

  • ويستمر سعر الدولار في الارتفاع رغم اتجاه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري  قد أبقت في اجتماعها الخميس قبل الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

 

  • بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.51 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.48 جنيه للشراء، وسجل الدولار سعر 19.56 للبيع في سعر الدولار.

 

  • سجل الدولار في البنك المصري الخليجي أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.53 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي، وسجل الدولار سعر 19.56 للبيع في سعر الدولار .

 

  • سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.53 جنيه للشراء، فيما بلغ 19.55 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك Saibسجل نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

 

  • سجل  سعر الدولار في إيجي بنك EG Bank نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

 

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ووصل سعر الجنيه امام سعر الدولار  إلى أدنى مستوى له على الإطلاق  خلال الإسبوع الجاري مقابل الدولار وبالتحديد خلال جلسة الأربعاء الماضي ليهبط إلى مستويات تتراوح بين 19.44 و19.51 جنيه للشراء، و19.54 و19.56 جنيه للبيع، واستمرت معدلات التراجع لباقي الإسبوع وسط توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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