الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 29-9-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع خاصة أسعار الدواجن البلدي التي تخطى سعر الكيلو منها 52 جنيه، وأرجعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف متوقعة استمرار ارتفاع اسعار الدواجن إذا استمرت أسعار الأعلاف في الارتفاع.

 

وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر وتخطت 72 جنيه للكرتونة وهناك اختلاف طفيف في سعر كرتونة البيض من منطقة لأخرى لكنها تخطت الـ60 جنيه منذ عدة أسابيع ، وقالت شعبة الدواجن أن الارتفاع في أسعار البيض يعود إلى الخسائر التي تعرض لها أصحاب المزراع مما دفع الكثير الى ترك هذه الصناعة.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 29-9-2022

 

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

نوع الفراخ  الوزن أقل سعرأعلى سعر
أسعار الدواجن البيضاءوزن كيلو30.00 جنيه31.00 جنيه 
أسعار الدواجن الساسووزن كيلو40.00 جنيه41.00 جنيه
 أسعار الدواجن البلديوزن كيلو51.00 جنيه52.00 جنيه
 أسعار الدواجن أمهات أبيضوزن كيلو23.00  جنيه24.00  جنيه
كتكوت أبيضعمر يوم05.25 جنيه05.50 جنيه
 كتكوت ساسوعمر يوم06.00  جنيه06.25 جنيه 
كتكوت بلديعمر يوم04.00 جنيه04.50 جنيه

 

 

أسعار البيض 

النوعالفئة   أقل سعر          أعلى سعر
 سعر بيض أحمركرتونه73.00 جنيه74.00 جنيه
سعر  بيض أبيضكرتونه68.00 جنيه           69.00 جنيه
 سعر بيض بلديكرتونه70.00 جنيه72.00جنيه
      

 

 

 

 

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أسعار الرومي والبط 

 

وصل سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين  16.50 جنيه، و 17.00 جنيه، أما كتكوت رومي بوم عمر شهر فتراوح سعر بين  16.00 جنيه إلى  16.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم، بين  16.50 جنيه إلى  17.00 جنيه ، ووصل سعر كتكوت رومي برونزي وزن  500 جرام  عمر 45 يوم بين  44.00 جنيه 44.50 جنيه.

أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية والمحلات

وبلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر  يوم بين  06.50 جنيه 07.50 جنيه، اما كتكوت بط مسكوفي عمر يوم  بلغ 14.00 جنيه ، و15.00 جنيه ، ووصل سعر كتكوت بط مولارد عمر  يوم بين  15.00 جنيه 15.50 جنيه ، أما  لحم بط فرنساوي وصل بين  24.00 جنيه، و 24.50 جنيه، أما  لحم بط مسكوفي فتراوح بين  47.00 جنيه 47.25 جنيه، أما  لحم بط مولارد وصل بين  31.00 جنيه 32.50 جنيه.

اسعار الدواجن سعر كرتونة البيض أسعار الأعلاف أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض أسعار الرومي والبط سعر بيض أحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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