أسعار الدواجن اليوم فى مصر 29-9-2022

استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع خاصة أسعار الدواجن البلدي التي تخطى سعر الكيلو منها 52 جنيه، وأرجعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف متوقعة استمرار ارتفاع اسعار الدواجن إذا استمرت أسعار الأعلاف في الارتفاع.

وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر وتخطت 72 جنيه للكرتونة وهناك اختلاف طفيف في سعر كرتونة البيض من منطقة لأخرى لكنها تخطت الـ60 جنيه منذ عدة أسابيع ، وقالت شعبة الدواجن أن الارتفاع في أسعار البيض يعود إلى الخسائر التي تعرض لها أصحاب المزراع مما دفع الكثير الى ترك هذه الصناعة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 29-9-2022

أسعار الدواجن اليوم

نوع الفراخ الوزن أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء وزن كيلو 30.00 جنيه 31.00 جنيه أسعار الدواجن الساسو وزن كيلو 40.00 جنيه 41.00 جنيه أسعار الدواجن البلدي وزن كيلو 51.00 جنيه 52.00 جنيه أسعار الدواجن أمهات أبيض وزن كيلو 23.00 جنيه 24.00 جنيه كتكوت أبيض عمر يوم 05.25 جنيه 05.50 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم 06.00 جنيه 06.25 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه

أسعار البيض

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر سعر بيض أحمر كرتونه 73.00 جنيه 74.00 جنيه سعر بيض أبيض كرتونه 68.00 جنيه 69.00 جنيه سعر بيض بلدي كرتونه 70.00 جنيه 72.00جنيه

أسعار الرومي والبط

وصل سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين 16.50 جنيه، و 17.00 جنيه، أما كتكوت رومي بوم عمر شهر فتراوح سعر بين 16.00 جنيه إلى 16.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم، بين 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيه ، ووصل سعر كتكوت رومي برونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوم بين 44.00 جنيه 44.50 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 06.50 جنيه 07.50 جنيه، اما كتكوت بط مسكوفي عمر يوم بلغ 14.00 جنيه ، و15.00 جنيه ، ووصل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 15.00 جنيه 15.50 جنيه ، أما لحم بط فرنساوي وصل بين 24.00 جنيه، و 24.50 جنيه، أما لحم بط مسكوفي فتراوح بين 47.00 جنيه 47.25 جنيه، أما لحم بط مولارد وصل بين 31.00 جنيه 32.50 جنيه.