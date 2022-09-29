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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 29-9-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
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استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء سواء عالميًا أو محليًا، وتتجه أسعار مواد البناء عالميًا إلى الانخفاض، بينما اتجهت بعض شركات الحديد والأسمنت إلى رفع سعر منتجاتها منذ عدة أسابيع رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق.

وفي التقرير التالي تعرض «الدستور»، أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 29-9-2022.

سعر طن الحديد

ومع ثبات سعر طن الحديد بلغ سعر طن حديد عز الدخيلة من 17700 جنيه إلى  17750 جنيه، وسعر حديد المصريين 17400 جنيه 17500 جنيه، أما سعر طن الحديد بشاي تراوح ما بين 17600 جنيه 17600 جنيه سعر.

وبلغ سعر حديد العتال من 17000 جنيه إلى 17400 جنيه ، أما سعر حديد عطية 15700 جنيه 15750 جنيهًا سعر، ووصل سعر حديد سرحان 15750 جنيهًا.

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ووصل سعر طن الحديد المراكبي 15750 جنيهًا، وبلغ سعر حديد الكومي 15900 حنيه، أما  سعر حديد المعادي 15900 جنيه، ووصل سعر حديد العشري 16000 جنيه، أما  سعر حديد مصر ستيل 15900 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 

وبلغ سعر الأسمنت المسلح 1470 جنيه، وسعر الأسمنت من شركة النصر 1430 جنيه حتى 1440 جنيه، ووصل  سعر الأسمنت الممتاز 1520 جنيه.

وبلغ سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه، وبلغ سعر أسمنت وادي النيل (المصري) نحو 1410 جنيهات حتى 1420 جنيهًا، وسعر أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا حتى 1450 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت السويس 1420 جنيه.

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ووصل سعر أسمنت حلوان 1470 جنيه، وسعر أسمنت السويدي 1530 جنيهًا حتى 1540 جنيهًا، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه، و سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه 2550 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه، و سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه 2550 جنيهًا، وسعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه 2550 جنيهًا، وسعر أسمنت الواحة 1020 جنيهًا 1030 جنيهًا، وسعر أسمنت العمران 888 جنيهًا حتى 990 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت قاهر البحار 1530 جنيهًا، وسعر أسمنت السويس سي ووتر 1530 جنيهًا، وسعر أسمنت السويدي المقاوم 1560 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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