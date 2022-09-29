«الحصاد ورؤية المستقبل».. الحلقة الختامية من وثائقي مسيرة ارتقاء النيابة (فيديو)

أذاعت النيابة العامة الحلقة الختامية من سلسلة وثائقيَّة بعنوان «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، عبر صفحة النيابة العامة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» والتي حملت اسم الحصاد ورؤية المستقبل.

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في جميع جوانب عملها خلال تنفيذها المرحلة الأولى من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

كانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن إذاعة حلقات سلسلة وثائقيَّة بعنوان «مسيرة ارتقاء النيابة العامة»، عبر صفحتها الرسمية بموقعي (فيسبوك) و(يوتيوب).