الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «غية الحمام».. مصرع صاحب ورشة سقط من أعلى أحد العقارات ببولاق

أرشيفية
أرشيفية
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لقي صاحب ورشة رخام مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء صعوده لـ"غية الحمام"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن صاحب الورشة كان في طريقه للاطمئنان على "غية الحمام" باستخدام سلم خشبى إلا أن توازنه اختل وسقط من الطابق الثامن ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخ سقط من أعلى عقار بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب ورشة رخام  إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال زوجة المتوفى، قالت إنه سقط من الطابق الثامن أثناء صعوده لعشة الحمام، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بولاق الدكرور صاحب ورشة الطابق الثامن عشه الحمام النيابة

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وائل لطفي

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