الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 3 جنود أرمينيين فى اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان

اشتباكات أذربيجان
اشتباكات أذربيجان مع أرمينيا
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قتل ثلاثة جنود أرمينيين، الأربعاء، في اشتباكات حدودية جديدة مع أذربيجان بعد أسبوعين من أسوأ مواجهات عسكرية بينهما منذ حرب 2020، ما عرّض محادثات السلام بين العدوين اللدودين للخطر.

وكانت الاشتباكات التي جرت في وقت سابق هذا الشهر واستمرت يومين قد أسفرت عن مقتل نحو 286 شخصا من الجانبين قبل التوصل الى هدنة بوساطة من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم: إن "القوات الأذربيجانية أطلقت قذائف هاون ونيرانا من العيار الثقيل في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة في بيان "سقط نتيجة ذلك ثلاثة قتلى من الجانب الأرميني".

وكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على “تويتر”،  إن ثلاثة من جنوده قتلوا "في هجوم ضد استقلال أرمينيا وسيادتها وديموقراطيتها". 

وأضاف: "انسحاب القوات الأذربيجانية ونشر بعثة مراقبة دولية في الاراضي الأرمينية المتضررة من الاحتلال الأذربيجاني والمناطق الحدودية ضرورة مطلقة".

القوات الأذربيجانية وزارة الدفاع الأرمينية اشتباكات حدودية مقتل 3 جنود أرمنيين محادثات السلام

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وائل لطفي

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