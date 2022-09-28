الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالظاهر بأسلوب المفتاح المصطنع

حبس تشكيل عصابى
حبس تشكيل عصابى
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قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن والمحال التجارية بالقاهرة بأسلوب المفتاح المصطنع فى دائرة قسم الظاهر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين؛ للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من صاحب وشريك مكتب توريدات مواد غذائية، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 4 أجهزة كمبيوتر من داخل الشركة ملكه.

 

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان، وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة (2 هاتف محمول – سلسلة ذهب - مبلغ مالى) من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

 

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى الواقعتين وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" صاحب محل لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

حبس تشكيل عصابي سرقة المساكن لقاهرة المفتاح المصطنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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