حبس لصوص متعلقات المواطنين بأسلوب النشل فى القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة الخليفة، وطالبت رجال مباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة نجحت بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث قيام 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، بالتردد على إحدى الأسواق بذات الدائرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (هاتفى محمول - مبلغ مالي "مجهولين المصدر"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات ومبالغ مالية، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.