تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بالزاوية الحمراء، إلى جلسة 19 أكتوبر للمرافعة.

وقالت شقيقة المتهم بقتل زوجته، إن شقيقها حدثت له وعكة صحية جعلته قعيدا في المنزل، ولكنها لم تعرف أنه كان ينوي التخلص من زوجته، أو أنها شاهدت الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

عثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب رفضها إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة كان ينام على السرير، والمجني عليها تنام على الأرض وبعد تبادلهما الحديث نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، فقام على إثرها بطعنها بسلاح أبيض بمنطقة الصدر والرقبة، والتعدي عليها بشاكوش كان بالغرفة، واستمر في ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يديه.

تابع المتهم أمام رجال التحقيق، أنه بعد وفاة المجني عليها وضع الشاكوش في مؤخرتها، وأدخل جثمانها أسفل السرير، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه.