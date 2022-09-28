الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة الأمم المتحدة فى العراق تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف لاعتماد الحوار البناء. 
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف"، مبينة أن "هناك حلولا ولكن لكي ترى هذه الحلول النور نحتاج الى حوار بنّاء في أقرب وقت مناسب وهو أمر ضروري". 

وأفاد مصدر أمني عراقي رفيع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء أحدها في محيط مبنى مجلس النواب".

وأكد صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن قصف المنطقة الخضراء يراد من خلاله إيقاع الفتنة.

وقال الصدر في تدوينة: "نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العــنف والســلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقــصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".

وأضاف، "حسب الظاهر أن من قام بهذا العمل هو المــحتل وأذنابه من الإرهــاب وفلول البــعث الصــدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو اتهام (الثـــوار) بذلك".

وتابع، "فنحن قلنا ولا زلنا نقول: الوطن أغلى من كل شيء، (وإن بسطت يدك لتقــتلني ما أنا بباسط يدي لأقتــلك) والله ولي المصلحين".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء.

وبينت الخلية في بيان: أنه "لاحقاً لخبر القصف على المنطقة الخضراء ببغداد والذي حصل في الساعة 1530 من اليوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد المصابين جراء هذا القصف من القوات الأمنية الى 7 جراحهم متفاوتة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان سابق اليوم الأربعاء، إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة، نتيجة القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء بثلاث قذائف.

بعثة الأمم المتحدة في العراق الامم المتحدة العراق المنطقة الخضراء وسط بغداد خلية الاعلام الأمني

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