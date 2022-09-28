45 دولارا.. انخفاض أسعار الذهب للأوقية وعيار 21 يفقد 26 جنيها

انهيار واضح في أسعار الذهب سجله اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، على المستوى العالمي بشكل يصل إلى مستويات تاريخية، إذ سجلت سعر أوقية الذهب 1629 دولارًا بعد ما كانت تسجل 1,674.18 دولار السبت الماضي، تأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر الذهب على المستوى المحلي اليوم الأربعاء 28-9-2022 بقيمة 4 جنيهات بعد تراجعه السبت الماضي، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 "1119 جنيهًا"، وذلك بعد 1121 جنيهًا أمس، وهذا بعد أن كان قد وصل إلى 1145 الخميس 22 سبتمبر بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 1125 جنيهًا.

وهبط كذلك سعر الذهب عيار 24 من 1,309 للشراء إلى 1283 جنيهًا فقط. سعر جرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 وعيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم الأربعاء سعر 959 جنيهاً، وجاء سعر الذهب عيار 14 ليسجل اليوم سعر 746 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عيار 24 سعر 8952 جنيهًا

وبلغ سعر أونصة الذهب عيار 24 اليوم 1629 دولارًا.

سعر الذهب بالمصنعية

أما أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء سجلت في مصر اختلافًا من محل صاغة لآخر، ولكنها تتراوح في المتوسط هي والدمغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، كما تختلف كذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى وأيضًا من تاجر إلى آخر.

تقارير وبيانات قادمة ستغير أسعار النفيس

جدير بالذكر أنه يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عددًا من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن النفيس،إذ تعتبر تلك التقارير وما تلاها من مؤشرات اقتصادية بوصلة سيتحرك على أساسها المستثمرون وكذا أصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

ومن المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، بالإضافة إلى الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذا الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وأيضًا من المتوقع أن تصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.