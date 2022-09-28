الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-9-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ads

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام، حيث سجلت أسعار المشغولات الذهبية تراجعًا بنحو جنيهين خلال تعاملات الأيام الماضية ، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-9-2022 فى مصر

ويستعرض لكم الدستور، ضمن خدماته اليومية للقراء، تفاصيل اسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

 

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 نحو 1127 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 18

 سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 نحو 1288 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنية الذهب 9016 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

ماذا يحدث فى سوق الذهب على المستوى المحلى والعالمى؟.. الغرف التجارية تجيب

رئيس شعبة الذهب يكشف سر انخفاض سعره عالميًا

وفى ذات السياق، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليومين الماضيين شهدا تحركات من الفيدرالي الأمريكي نحو الدفع بقوة لزيادة قوة الدولار، وهذا مؤشر لكي يبيع المحتفظين بالذهب ذهبهم في البورصة أو وضعه في أوعية أخرى مثل الدولار للاستفادة من الفائدة العالية.

 

وأضاف “ميلاد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "نشهد انخفاضا عالميا في سعر الذهب، وعلى المستوى المحلي نتأثر بما يحدث عالميا، وبالتالي فقد شهدنا بعض الانخفاضات الموجودة في السوق المحلي، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض على المستوى العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية".

 

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة: "ولكن، يبقى الذهب ملاذا آمنا ولا يفقد قيمته تحت أي ظروف، وهو ما نشهده على مدار السنوات الطويلة الماضية"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الذهب متوسط ليس قويا أو ضعيفا.

 

واختتم: "لسنا في موسم للزواج، وبالتالي فإنه ليس موسما قويا في شراء الذهب، ويتم العمل على الاحتفاظ بالقيمة في صورة سبائك أو في صورة جنيهات".

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تسلق مئذنة مسجد.. تطورات جديدة في قضية الشاب المثير للجدل بالإسكندرية

إدارة مقاطعة زابوروجيه: لم نعد ننتمي إلى أوكرانيا والقرار بلا رجعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

أميرة عبد الكريم

موسم صيد الانبعاثات

صفوت البياضي

مصرنا الحبيبة.. وخصوصية أقدم الحضارات

جلال حمام

الحوار مازال ممكنًا بين روسيا وأوكرانيا

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن عدم اعترافها بنتائج الاستفتاءات الروسية فى أوكرانيا

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تفجر الأوضاع بالقدس المحتلة

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟