تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1127 جنيها للجرام، حيث سجلت أسعار المشغولات الذهبية تراجعًا بنحو جنيهين خلال تعاملات الأيام الماضية ، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-9-2022 فى مصر

ويستعرض لكم الدستور، ضمن خدماته اليومية للقراء، تفاصيل اسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 نحو 1127 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل الذهب عيار 18 نحو 967 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 نحو 1288 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنية الذهب 9016 جنيها.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر انخفاض سعره عالميًا

وفى ذات السياق، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليومين الماضيين شهدا تحركات من الفيدرالي الأمريكي نحو الدفع بقوة لزيادة قوة الدولار، وهذا مؤشر لكي يبيع المحتفظين بالذهب ذهبهم في البورصة أو وضعه في أوعية أخرى مثل الدولار للاستفادة من الفائدة العالية.

وأضاف “ميلاد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "نشهد انخفاضا عالميا في سعر الذهب، وعلى المستوى المحلي نتأثر بما يحدث عالميا، وبالتالي فقد شهدنا بعض الانخفاضات الموجودة في السوق المحلي، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض على المستوى العالمي نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية".

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة: "ولكن، يبقى الذهب ملاذا آمنا ولا يفقد قيمته تحت أي ظروف، وهو ما نشهده على مدار السنوات الطويلة الماضية"، مشيرًا إلى أن الإقبال على الذهب متوسط ليس قويا أو ضعيفا.

واختتم: "لسنا في موسم للزواج، وبالتالي فإنه ليس موسما قويا في شراء الذهب، ويتم العمل على الاحتفاظ بالقيمة في صورة سبائك أو في صورة جنيهات".