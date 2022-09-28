الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمشدد 15 سنة لمتهمين بقتل شاب وسرقته بالشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، بمعاقبة متهمين بقتل شاب وسرقة دراجته البخارية "توك توك"، بالمؤبد للأول و15 سنة مشدد للثانى وبراءة الثالث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد بوصول شاب جثة هامدة به عدة طعنات، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "السيد. م. ح" مقيم القرين، ويشتبه في الوفاة جنائيا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام كل من "محمد. ر. م" و"جمعة. م. ع" و"هيثم. ص"، جميعهم مقيمون قرية الزهراء بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجني عليه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى أحد الأماكن، وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثاني والثالث لملاحقته وسرقة الدراجة البخارية، وقام بارتكاب واقعة قتل المجني عليه بـ6 طعنات منهم طعنة نافذة بالراقبة.

تم ضبط المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 10005 جنايات مركز شرطة أبوحماد والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق معاقبة قتل شاب

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