فيديوهاته خادشة للحياء.. من هو التيك توكر إبراهيم مالك؟

منذ يومين انتشرت شائعة وفاة التوكر إبراهيم مالك، والذي أصبح خلال فترة وجيزة أحد أشهر رواد موقع "تيك توك" و"انستجرام"، إلا أنه بعد ساعات ظهر من جديد على منصات التواصل الاجتماعي.

من هو إبراهيم مالك؟

واليوم يثير "مالك" الجدل من جديد، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح إلقاء القبض عليه.

وظهر "إبراهيم" في الفيديو الذي لم يتعد سوى دقيقة وقوات الأمن تقتاده إلى مركز الشرطة، متهمًا بنشر الفسق والرذيلة وانتهاك المعايير الأخلاقية للمجتمع، بسبب نشر مقاطع فيديو له على موقع "تيك توك".

عُرف إبراهيم مالك بأنه أشهر عازب على التيك توك، وكانت بداية ظهوره بأنه يبحث عن عروسة يصطحبها على حصانه الأبيض، وكان يقوم ببعض الحركات غير اللائقة في تلك الفيديوهات.

ومن ثم أصبحت صورته تستخدم كـ"ميم" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأخبار المتداولة أخيرًا خلال الساعات القليلة الماضية عن القبض عليه لم يتم تأكيدها من قبل الجهات الرسمية بإثبات أو نفي حاليًا.

وذاع صيته منذ يومين حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنه توفى إثر حادث سير أليم، إلا أنه ظهر ونفى ذلك الخبر وأنه لازال على قيد الحياة، مؤكدًا أنه سيقاضي تلك الصفحات التي روجت لذلك.

بلاغات ضد إبراهيم مالك

ولم تكن المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن نشر التوكر إبراهيم مالك للفسوق ولكن في سبتمبر الماضي تقدم محامي يدعى إسلام والي ببلاغ حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، يتهم فيه التيك توكر بنشر الفسق من خلال تلك الفيديوهات بهدف حماية المجتمع المصري ولكن لم يقبض عليه في حينها.

وكانت التهم الموجه إليه في ذلك البلاغ: "الإضرار بالأمن القومى المصري حيث ظهر فى بث مباشر مع عدد من الإخوة العرب ويحط من قدرهم، بل يحث على الكراهية وغيرها الكثير من التصرفات المشينة التى تضر بصورة المصريين وعلاقتهم مع الشعوب الأخرى".

محتوى إبراهيم مالك

تستند تلك التهم إلى غرابة المحتوى الذي يقدمه مالك، إذ يسجل عشرات مقاطع الفيديوهات يظهر فيها برفقة عدد من الفتيات والشباب ويقومون بلعبة تخص التحديات والأسئلة خلال لايف مباشر ويتحول تفاعل الرواد إلى دعم مالي له.

في أغلب مقاطع الفيديو الخاصة به كان يقوم مالك بالتأكيد على أنه يبحث عن عروسة بقوله: "أنا فاتح لايف ليه لأني عازب وبدور على عروسة"، وكان يقوم بطلب طلبات غريبة من متابيعه مثل قوله: "ارقصولي يا جواري اتعلموا الرقص الشرقي، ما ينفعش أطلب من واحدة ترقص وتقولي لا ارقصيلي اغمزيلي اطبخيلي".

وكان يوجه حديثه ذلك لمتابيعه وكذلك المشاركات معه بالفيديو ومن تفرض ذلك كان يقوم بسبها علنًا، لذلك وجهت إليه تهم نشر الفسق والفجور لاحتواء فيديوهاته على تلك الأحاديث.

وفي إحدى مقاطع الفيديو التي تداولت وقتها له بشدة حين أبدى إعجابه بشقيقة إحدى المشاركات معه في اللايف، وبدأ في مغازلتها بطريقة مبتذلة طالبًا منها إقناع شقيقتها بالانضمام إليهم حتى بصقت عليه الفتاة أثناء اللايف.

لا توجد معلومات شخصية كثيرة متوفرة عنه على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي سوى أنه كان مدرس، ومطلق، ولديه ولدين الأول إبراهيم والثاني مالك، واسمه الحقيقي محمد عوض، ويدعي الألوهية، وهو من المنوفية، فيما لفت آخرين أنه من القليوبية.