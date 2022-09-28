الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 28-9-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن أسعار العملات بشكل يومي من قبل المواطنين، حيث شهد سعر الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في البنك المركزي المصري، في صباح تعاملات اليوم الأربعاء 27-9 -2022 بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

 

أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى البنك المركزي المصري

وتستعرض لكم "الدستور" جميع التفاصيل الخاصة بأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك المصرية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.44 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 18.74 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 20.98 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 19.70 جنيه للشراء، و19.82 جنيه للبيع.

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انخفاض سعر الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له أمام الدولار

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 62.58 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 5.29 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 2.71 جنيه للشراء، و2.72 جنيه للبيع.

العملات أسعار العملات اليوم سعر الدولار سعر اليورو سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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