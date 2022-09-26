انخفاض سعر الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له أمام الدولار

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، اليوم، قبل أن يتعافى مع ترقب التجار لما إذا كان بنك إنجلترا سيتدخل لتخفيف المخاوف من أن الخطة الاقتصادية الجديدة لبريطانيا ستضغط على المالية العامة للبلاد إلى أقصى حد.

كما وصل الدولار، بدعم من انخفاض الجنيه الإسترليني وتراجعه لأدنى مستوى جديد في 20 عاما لليورو، إلى أعلى مستوى في عقدين مقابل ست عملات رئيسية.

وانخفض الإسترليني 3.6 بالمئة يوم الجمعة، عندما كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة بأكبر زيادة في الاقتراض منذ عام 1972.

وهبط الجنية الإسترليني 4.9 % إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1.0327 دولار.

كما لامس اليورو أكبر انخفاض له منذ 20 عاما أمام الدولار عند 0.9528 دولار، وفي أحدث تداول نزل 0.31 %.