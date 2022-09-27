بلينكن: صفقة الطائرات العسكرية لباكستان تعزز قدراتها فى مواجهة الإرهاب

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن بيع طائرات عسكرية لباكستان بعد انتقادات لاذعة من الهند التي تعتبر نفسها هدفًا لطائرات "إف-16" التي تملكها إسلام أباد.

وقال "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إن صفقة طائرات "إف-16" تمت الموافقة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، بقيمة 450 مليون دولار لباكستان، مؤكدًا: "الصفقة كانت لصيانة الأسطول الباكستاني الحالي".

وأضاف: "هذه ليست طائرات جديدة وأنظمة جديدة وأسلحة جديدة.. إنها تحافظ على ما لديهم. البرنامج الخاص بباكستان يعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات الإرهابية الصادرة من داخل باكستان أو من المنطقة.. وليس من مصلحة أحد أن تظل هذه التهديدات دون عقاب".

ولم ينتقد الوزير الهندي بلينكن على الملأ، لكن جايشانكار تحدث الأحد الماضي، في حفل استقبال للجالية الهندية بالولايات المتحدة وقال مشيرًا إلى الموقف الأمريكي: "أنتم لا تخدعون أحدًا".

وأضاف "عندما يقول شخص ما أنا أفعل هذا لأنه من أجل مكافحة الإرهاب، عندما تتحدث عن طائرة بقدرات إف-16، الجميع يعرف مكان انتشارها"، في إشارة إلى تمركز الأسطول في مواجهة الهند.

وتابع: "بصراحة شديدة، إنها علاقة لا تخدم باكستان ولا تخدم المصالح الأمريكية".

ويعتمد الجيش الباكستاني على المعدات الأمريكية، لكن العلاقة توترت خلال الحرب الأمريكية التي استمرت عقدين في أفغانستان، إذ تعتقد واشنطن أن بعض المسئولين في إسلام أباد لم يتوقفوا عن دعم طالبان التي استعادت السلطة العام الماضي.

اشترت الهند تاريخيًا معدات عسكرية من موسكو وضغطت على الولايات المتحدة للتنازل عن العقوبات المفروضة بموجب قانون صدر في 2017 على أي دولة تشتري معدات عسكرية "كبيرة" من روسيا.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع بلينكن قال جايشانكار: "الهند قامت في السنوات الأخيرة أيضًا بمشتريات كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل".